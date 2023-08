-Egy kiváló helyszínen vagytok, öröm itt lenni. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) kezdetektől együttműködik az Erzsébet táborokkal, amelyekben szerveznek különböző labdarúgással kapcsolatos eseményeket is, fogalmazott Csányi Sándor, az MLSZ elnöke. Hozzátette, a labdarúgás Magyarországon a legnépszerűbb sport, mely nyitott, nem kell hozzá különösebb létesítmény. Mindenki focizhat, tekintet nélkül hovatartozásra, testalkatra, nemre. Reményei szerint ez a tábor alkalmat ad arra is, hogy aki eddig nem szerette a futballt, az is megkedvelje, mely életre szóló élményt biztosít játékosnak, szurkolónak egyaránt. Akkor meg főleg, ha magyar válogatottnak szurkol, mely szerencsére ismét jelentős sikereket ér el. Az elnök szerint nagyon fontos mérföldkő az is, hogy újra sok magyar játékos van külföldön, akik nagy bajnokságokban vesznek részt. -Bízom benne, hogy a labdarúgás sikerei titeket is arra ösztönöznek, hogy legyetek aktívak és játsszatok, hangsúlyozta. Hornyák Tibor, az említett táborokat működtető Erzsébet Alapítvány elnöke kiemelte, az alapítvány évente több mint 180 ezer főt táboroztat, tíz év alatt több mint egymillió gyerek fordult meg ezekben a táborokban. 2019-ben kezdődtek a felújítások, így Zánkán és Fonyódligeten, az állam, illetve az Európai Unió támogatásával. Így történt a stadion felújítása is, mely nagyon rossz állapotban volt. Az elnök aláhúzta, nagy gondot fordítanak a tartalmas programokra is. Ezért keddenként sportnapot tartanak, ahol az országos sportszövetségek mutatkoznak be. A mostani a hetedik turnus, a fiatalok 464 településről érkeztek, és ezen a héten kárpátaljai magyar gyerekek is táboroznak Zánkán.