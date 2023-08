Hegedűs Barbara alpolgármester arról beszélt: büszkék a veszprémi intézményekre, melyek között országos élvonalban találhatóak is vannak. Megköszönte a pedagógusok munkáját, hiszen sokat tesznek azért, hogy a város és térsége kulturálisan erős legyen.

Lebanov József, a Belügyminisztérium köznevelési stratégiai főosztályának vezetője az esemény előtt elmondta: egy ilyen alkalom mindig jó arra, hogy egyrészt áttekintsék a tanév feladatait, milyen programok várhatóak és melyek azok a fontosabb jogszabály-módosítások, amelyek érintik az iskolák, intézményvezetők, pedagógusok munkáját. Hangsúlyozta, mindenképpen említést érdemel a pedagógusok életpályájáról szóló törvény. Mint fogalmazott, a paletta széles, és érdemes minderről beszélni.

Felkészülten várják az új tanévet

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Az iskolákba megérkeztek a tankönyvek, a tanév indításához szükséges feltételek ilyen szempontból maximálisan rendelkezésre állnak – mondta, míg a tanév rendjéről megjegyezte: minimális struktúraváltás történt, ami azért volt fontos, hogy egész heteket adjanak ki év közben, hiszen a ,,tört" hetek nem voltak praktikusak sem a családok, sem az intézmények számára. Eszerint egy héttel hosszabb lesz a tanév, viszont az év közbeni szünetek hossza teljes hét lesz.

Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnöke kijelentette, felkészülten várják az új tanévet. Számos a feladatuk, ezek közül kiemelte a kompetenciamérés lebonyolítását, ami megújult és digitális platformra került át. Elárulta: a következő tanév újdonsága lesz az, hogy digitális kultúra és történelem tantárgyból is mérnek majd. Másik fontos feladatuk az érettségi vizsga, nem titok, megkezdődik az őszi érettségi vizsgák szervezése a következő napokban. Kiemelte a tankönyvellátást és a tankönyvfejlesztést is: elkészültek a 2020-ban elfogadott új tankönyvek, így elsőtől a 12. évfolyamig a diákok a módosított NAT szerinti tankönyvekből fognak tanulni, amit továbbra is ingyen biztosít a magyar állam a tanulóknak.