Kurucz Ákos azon kevés magyarországi rabbi egyike, aki világi egyetemi végzettséggel is rendelkezik, "civilben" ugyanis bíró. A nyíregyházi hitközségben tevékenykedett az elmúlt három és fél évig, de életvitelszerűen Budapesten él feleségével, s hosszú évek óta rendszeresen jár Badacsonytomajra, a minden nyáron megszervezett családi táborba. - Neszler Imrét régóta ismerem, nagyre becsülöm munkáját és már tavaly megbeszéltük, hogy ezen a nyáron találkozunk. Sok helyen voltunk már és azt mondhatom, hogy szerencsére mindenhol élnek rendes, tisztességes emberek, akik erejükön felül, szinte el nem várható módon veszik ki a részüket a közösségi feladatokból, az értékmegőrzésből. Azonban az amit itt Tapolcán láttam, tulajdonképpen egyedülálló, hiszen Neszler Imréék még könyvet is adtak ki. Nem egyet, a Zsidó Borászdinasztiák Tapolcán című könyv például az angol nyelvűvel együtt három kiadásban jelent meg. A második, bővített magyar nyelvű kiadását például éppen az imént vehettem át - hangsúlyozta Kurucz Ákos.

A fiatal rabbi szerint az országban is egyedülálló az, amit a Tapolcai Értékmegőrző Egyesület végez az értékmegőrzés és az értékmentés vonatkozásában. Megannyi kulturális program, kiállítás, az ózsinagóga felújítása, rekonstrukciója, a zsidó örökség ápolása érdekében végzett rengeteg munka áll Neszler Imréék mögött, amiért nem lehet elégszer köszönetet mondani. Hozzátette, hogy jövő évben célzottan érkeznek majd Tapolcára, és egy komplett programot szerveznek majd arra az alkalomra. Mivel Kurucz Ákos felesége, Teszter Nelli zongoraművész, vélhetően a zene is a program részét képezi majd.