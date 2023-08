- Az államalapítást dicső királyunk bevégezte. Az országot elhelyezte Európa térképén, és határozott körvonallal jelölte meg; karaktert adott neki. Csakhogy az idő kereke nem állt meg uralkodása után, hangoztatta Tósoki Imre polgármester ünnepi gondolatai között. Megjegyezte, minden, amit Szent István létrehozott, alkotott, épített, az alkotmány volt, amelyet, mint minden építményt, időnként hozzá kellett igazítani a megváltozott körülményekhez, igényekhez, újra kellett alkotni a korszellemnek megfelelően. A kor szelleme megmutatkozik a forradalmak, háborúk, válságok idején, többnyire a hősiesség formájában, mert a válságokban élet és a pusztulás között kell dönteni.

Tósoki Imre arról is beszélt, hogy a szabadság elválaszthatatlan annak folytonos védelmétől az összes civilizált nép ereje által. – Ám a szabadság és a hatalom felelősséggel jár, érvelt egy idézettel. Megjegyezte, a jövő a szemünk előtt van, de nekünk is tennünk kell érte. Tetteinkkel formáljuk a jövőt, erre kell inspirálni az utánunk következőket is. Ehhez erőfeszítéseket kell tennünk, együtt kell működnünk, meg kell értenünk egymást, de legfontosabb a hit, mely valóban képes hegyeket mozgatni. Ez adja az ösztönzést a cselekvéshez, a reményt és erőt. Hit nélkül marad a cinizmus, a közügyektől való elfordulás, az érdektelenség, a közömbösség. Szent István példája mutatja, hogy hit nélkül nincs alkotás, nincs jövő. Higgyük, hogy van lehetőségünk formálni jövőnket, és a jövőnk olyan lesz, amilyenné tesszük. Ezt a jövőt építjük ma. Az útmutatást elődeinknek, különösen első királyunknak köszönhetjük – mondta a polgármester.

Tihanyban több napon át és több helyszínen, gazdag programsorozattal köszöntötték az ünnepet.