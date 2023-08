A Fenyves Malom egy-egy vezetett túrája során azt is megtudhatták a hétvégén a látogatók, hogy a helyi malmok helytörténeti különlegességek, sajátosságok voltak. Mint azt a tulajdonos elmondta, a Fenyves Malom története gyakorlatilag egy nagy történelmi időszak lenyomata, melyet végig lehet követni a kiállító terekben is, ugyanakkor a megmaradt szerkezet működését is be tudják mutatni. Vasárnap más mellett látványőrlést láthattak az érdeklődők, elindították a malmot, illetve kovászt is készítettek az új kenyérhez. Sőt, a látogatókkal közösen pereckészítésre is sor került, amit a befűtött kemencében készítettek el.