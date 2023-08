A váltás igazi oka az érintett vonalak kihasználatlansága, az állomások-megállóhelyek távolsága, illetve a legnagyobb probléma, a dízel-vonóerő hiánya. A rövid szakaszokon nem érdemes mozdonyos, csupán motorkocsis megoldást választani, de abból sem áll rendelkezésre a szükséges mennyiség.

Öt éve indítottak különvonatot Veszprémből Papkeszire, hatalmas érdeklődés mellett

Fotó: Benkő Péter/Napló

Veszprém vármegyében a 2007-ben csak hétvégés vasúti közlekedésre redukált 11-es (Győr–Veszprém) vonalat 2010-ben újra átadták a napi forgalomnak, azóta folyamatosan nő a kihasználtsága hazánk egyik legszebb vasútvonalának! Ámde ugyancsak 2007-ben megszüntették a 27-es (Veszprém–Lepsény) mellékvonalon a személyforgalmat. A tehervonati kiszolgálás viszont Papkeszi állomásig ma is üzemel. Volt egy kivételes nap, épp öt esztendeje, amikor újra „ablakos”, azaz személyvonat járt a 27-es vonal Veszprém–Papkeszi szakaszán. Egyetlen alkalommal oda és vissza, különvonatot indított a Bakonyvasút Szövetség a környező önkormányzatokkal összefogva, rövid távon azzal a céllal, hogy a vonalon újraélesszék a személyforgalmat, összekötve a 11-es, a 20-as, a 29-es (észak-balatoni) és a 30-as (dél-balatoni) vasútvonalakat, hosszabb távon pedig a térség fejlődésének előmozdításáért. A szervezés, lebonyolítás tökéletes volt, a különvonat minden állomáson és megállóhelyen megállt, sőt egy fotómegállást is beiktattak Sóly és Vilonya-Királyszentistván között, a sziklánál. Az érintett önkormányzatok képviselői, civil szervezetek és a helybeliek is kilátogattak a különvonat fogadására.

Papkeszi állomása utasokkal, fotósokkal, egykori vasutasokkal és családtagjaikkal volt tele

Fotó: Benkő Péter/Napló

A Bakonyvasút Szövetség akkor azt hangsúlyozta, ha a terv, azaz az újraindítás sikerül, az közvetlen balatoni kapcsolatot teremt akár Győrből, a főváros jobb megközelítését nyújtja a kistelepülésekről, a Balaton körbevonatozhatóságát, munka- és tanulási lehetőséget akár Siófokon. A különvonat zsúfolásig megtelt, Papkeszi állomásán mindenkit vendégül láttak, ahol egy támogató ívet is aláírtunk.

Lényegében itt lehetne fejleszteni vármegyénkben, persze ehhez a műszaki, vontatási és anyagi feltételeket előbb biztosítani kell, hogy az utasszám is elérje a kívánt szintet.

Teherforgalom ma is előfordul a 27-es vonal Hajmáskér–Papkeszi szakaszán

Fotó: Benkő Péter/Napló

Végül nézzük meg, mit ír a vasúttársaság az ország 10 mellékvonaláról, ahol a vonatokat autóbuszokkal pótolják. „Az autóbuszok lehetőség szerint érintik a vasútállomásokat, vagy közeli Volánbusz megállóhelyeken állnak meg. Az autóbusz-megállók – néhány kivétellel – a vasúti megállóhelyekhez viszonyítva a lakott területekhez közelebb vagy a falvak központjában helyezkednek el. Egyes településeken több megállása lesz az autóbuszoknak a vonatokhoz képest, így az eddiginél kevesebbet kell gyalogolni a megállóig, ezáltal sokak számára kedvezőbbé válik a közösségi közlekedés elérése” – tudjuk meg a közleményből.

Kérdés, mi a jobb, a nosztalgiázás vagy a kényelem?