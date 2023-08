– Várpalotáról Borsányi Nikolett Ilona, Rózsa Réka Sarolta, Tollas Magor Ferenc és Molnár Ádám vállalta, hogy a település megvédendő-óvandó műemlékein dolgoznak, és megismerkednek a nagykunsági város épített és természeti örökségeivel. Amikor felkerestem őket a helyszínen, három munkaterületen serénykedtek – mondta el lapunknak Petrovics László várpalotai helytörténész, a Ráday Mihály Város- és Faluvédő Szövetség alelnöke.

Nikolett az Erzsébet ligetben található gyógyfürdő faházainak festésében, Réka a – neobarokk stílusú – városháza előtti park szobortalapzatainak tisztításában, Ferenc és Ádám pedig az 1782-ben épült Morgó csárdában – amely a Néprajzi Kiállítóteremnek ad otthont – a tárgyi emlékek tisztításában végeztek hasznos munkát.

– Úgy vélem, ez a tábor is alkalmat teremtett arra, hogy fiataljaink kimozduljanak az online világ és a virtuális valóság szorításából, a mindennapok rutinjából, és egy, a korábbiaktól eltérő napirendben olyan – eddig akár ismeretlen – területeken is kipróbálják magukat, amelyek nagy mértékben hozzájárulhatnak személyiségük fejlődéséhez. Másfelől, az egymásra utaltság következtében közös élmények születnek, és barátságokkal is megajándékozhatják egymást. Ráadásul egy tábor lehetőséget teremt arra is, hogy különböző hátterű, gondolkodású fiatalok találkozzanak – tette hozzá a Várpalotai Városszépítő és -védő Egyesületet hosszú éveken át vezető Petrovics László.