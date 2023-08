– Szent István személye, Szent István a magyar történelemben betöltött hatalmas és kikerülhetetlen szerepe nem új keletű – fogalmazott lapunknak Horváth Szilárd, a Deák Ferenc Általános Iskola történelem szakos pedagógusa felvetésünkre. – Úgy vélem – természetesen mindig vannak olyan kutatási eredmények, amelyek árnyalhatják, vagy új információkat is napvilágra hozhatnak – , de a magyar állam megalapításában és ezen keresztül a mi népünk történelmében betöltött meghatározó főszerepe az mindig, rendszertől függetlenül is nagyon fontos számunkra, és a gyerekek felé is ez alapján közvetítjük személyét. A népvándorlás korától, a kalandozások korától kezdődően, az államalapítás időszakáig tulajdonképpen egy íven "húzzuk" ezt a történetet.

Horváth Szilárd hangsúlyozta, nemcsak első magyar királyként, hanem az általa végrehajtott tevékenységek alapján is kiemelten is foglalkoznak vele, illetőleg a történelemórák keretében a gyerekek számára az ötödik évfolyamon az államalapítással kapcsolatos tevékenységekre is nagymértékben odafigyelnek.

– Természetesen miután augusztus 20-a az államalapítás, az új kenyér ünnepe, ebből adódóan nem teljesen ismeretlen az ötödikes tanulók számára Szent István király, hiszen ők már bizonyos szempontból egy történelmileg ismert személyiségről tudnak tanulni – magyarázta a pedagógus.

Megemlítjük közben Királyszentistván települést, melyről a hagyomány úgy tartja, hogy Sóly és Királyszentistván határában zajlott le 997-ben a történelmi jelentőségű csata, ahol István fejedelem legyőzte az ellene lázadó pogány Koppányt. Ugyanakkor Szentkirályszabadja községet lakók hagyományai szerint a település kialakulásának eredetét a korai magyar államalapítás kezdeteit jelentő 997 őszi belháborúval hozzák összefüggésbe. De sorolhatnánk!

– Városunk, vagy Veszprém környéke, a csaták színterei kötődnek Istvánhoz, illetőleg az államalapítást megelőző időszakhoz – mondta Horváth Szilárd. – Tavaly is megrendezésre került Veszprém történelmével kapcsolatos városismereti vetélkedő, ami a Veszprém Televízió, illetve a helyi önkormányzat támogatásával és közreműködésével valósult meg.