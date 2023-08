A 15 alsó tagozatos öt napot töltött együtt ismerkedéssel, különféle játékokkal, kézműveskedéssel. A tábort Jaloveczky Henrietta pedagógus és Brassai Katalin pedagógiai asszisztens vezette. A gyerekek többek között álomfogót készítettek, meglátogatták a sárvári fürdőt egy felajánlásnak köszönhetően, de a Somlóre tervezett kirándulás helyett a nagy melegre aló tekintettel inkább a strandolást választották számukra a táborvezetők, és emiatt nem is neheztelt senki. Maradandó élményeket szereztek a Veszprémi Állatkertben, és mozizásra, gofrisütésre szintén maradt idő.

A 12 felső tagozatos diák három délutánon táborozott, ők ugyancsak nagyon jól érezték magukat, és kérték, hogy jövőre többet lehessenek együtt ilyen formában. A tábort Stumpf Mariann pedagógus, mentálhigiénés szakember és Gellén Dorina pszichológus vezette. Kovácsné Pogány Kinga Kokas-pedagógiai foglalkozást tartott számukra, és önismereti drámajátékok, plakátkészítés, pályaorientációs foglalkozások színesítették a tábort. Egy felajánlásnak köszönhetően bowlingoztak is, azonban a strandra a rossz idő miatt nem jutottak el.

Az egyesület önkéntesei már megkezdték az iskolára hangolódást a gyerekekkel, akik önként érkeznek mindennap, hogy négy órában átismételjék a korábban tanultakat, átvegyék a tavalyi tananyagot. Akit kell, pótvizsgára is felkészítenek. Ősztől pedig a tanulószoba mellett a klubszoba is várja majd az idén már húsz gyermeket, akik száma most a korábbihoz képest megduplázódik.