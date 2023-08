Jásd-Szentkút hazánk egyik legrégebbi, ma is virágzó szent helye. Már a kora vaskortól áldozóhelyként szolgált a szomszédos földvár, ahol a kutak mellett a pogány magyarok is áldozatokat mutattak be. A keresztény Szentkút az 1845. évi kanonika vizitációs okmány szerint hatszáz évnél régebbi, így a jásdi Szűz Mária-kápolna az egyik legrégibb és legjelentősebb kegyhelyünk.

A szeptember 10-én, vasárnap 15 órakor kezdődő misére történő zarándoklat csodálatos erdei tájakon vezet keresztül. Jásd településre érve a zarándokok nemcsak az ősi keresztény hagyományokkal találkozhatnak, hanem a magyarországi nemzetiségek, magyarok, németek, szlovákok több évszázados békés együttélésének emlékeit is láthatják. A mise után a Szent Efrém férfikar koncertjét élvezhetik a résztvevők.

A gyalogos zarándoklat 9 órakor indul Zircről, 10.30-kor lehet csatlakozni hozzá Olaszfaluban, a templom előtt. A gyalogos zarándokok visszaszállítása busszal történik. Az autóbuszos zarándokokkal 13.30-kor Olaszfaluból a buszfordulótól indul az autóbusz, ehhez 13.45-kor lehet csatlakozni Zircen, a Rákóczi téri buszfordulóban.