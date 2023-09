Pisztrángos-boros fesztivál a Malom-tónál

Mint arról már hírt adtunk, szeptember 29. és október 1. között tizenöt borospavilon, a tapolcai haltelepről frissen szervírozott és többféle változatban elkészített pisztrángok, valamint 20 koncert várja a vendégeket a tapolcai Pisztráng & Borfesztiválon. Egy kis ízelítő a programokból: Sajcz Gábor örökzöld slágerekkel és harmonikájával érkezik, de jön a Best Of Cello és a Tapolcai Fuvolások, Sofi Balogh, a Merry Go Round is, a három napot pedig Virágh András, a Bárdos Lajos Általános Iskola énekkarai, valamint Gion Zsuzsanna ünnepi koncertje zárja majd.

A Jó LaciBetyárral mulathatunk az ábrahámhegyi, szüreti felvonuláson

Ábrahámhegy sem marad ki a szórakozásból a hétvégén. Péntektől vasárnapig tartják a XV. Murcifesztivált. Pénteken diamatinéval kezdődik a program 16 órakor, de lesz kiállításmegnyitó is, este pedig Pély Barna is fellép. Szombaton a szüreti menet ceremóniamestere a Jó LaciBetyár lesz, majd megáldják az újbort az Szent László templomnák. Murcikirályt is választanak, este pedig többek között a Batsányi Tűncegyüttes és Csocsesz is színpadra lép. Vasárnap Singh Viki énekel majd az ábrahámehegyieknek és vendégeiknek.

Vásári Vigasságok Nemesvámoson

Nemesvámoson szeptember 29-én Vásári Vigasságokat tartanak. A 15 órakor kezdődő programon az Agrárlogisztikai Központ és Vásártér területén kézműves termékek, mézek, sajtok, interaktív sarok, csocsó, ping-pong, légvár is várja a családokat, valamint ingyenes lovaglási lehetőség.

Vadgasztro Csopakon

Szeptemberben 30-án a Csopaki Üdülőfalu és Kempingbe látogatnak hazánk lelkes szakácsai mellett külföldi mesterséfek is: Lengyelországból, Szerbiából, Romániából és Szlovákiából is érkeznek, hogy ínyenc falatokkal kényeztessék a vendégeket. A Balaton Vadgasztro Fesztiválra a belépés ingyenes, kóstolójegyekkel lehet megízlelni a finomságokat. Az előadóások során a csopaki Tüskevár rejtelmeibe is beavatja az érdeklődőket, de az is kiderül, hogy mit tegyünk, ha vaddisznót látunk az utcán, képzőművészeti kiállítás, trófeamustra, madárbemutató, arcfestés, Kalap Jakab-koncert is várja az érdeklődőket.

Madarak nyomában

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Veszprém vármegyei, helyi csoportja az Európai Madármegfigyelő Napok programsorozat részeként madármegfigyelést és természetismereti, rövid sétát szervezn augusztus 30-án, 16 órátül. A helyszínek: a Betekints-völgy és a Gulya-domb, a találkozópont pedig veszprémben, a Veszprémvölgyi utcában lesz a régi vidámpark előtti parkolóban. Kérik, hogy akinek van rá lehetősége, távcsövet vigyen magával. Vasárnap, szintén 16 órától Balatonfűzfőn, a Parti sétánytól indulva szerveznek hasonló programot. Itt a Tobruk strand parkolója lesz a találkozópont.

Holdfénytúra Szigligeten

A turizmus világnapja apropóján holdfénytúrát szerveznek szeptember 29-én a Szigligeti várban. Amit a belépőért kínálnak: szakképzett túravezető mesél az út során Szigliget történelméről, a várba felérve pedig a környékbeli települések fényárjában és pazar kilátásban gyönyörködhetnek a résztvevők.

Botrúra Badacsonytomajon

Badacsonytomajon, szintén a turizmus világnapjához kapcsolódva bortúrát szerveznek a Badacsonyi borvidéken. A különböző borászatokat bejárva a Balatonban is gyönyörködhetnek majd a résztvevők szeptember 30-án, miközben a 200 éves múltra visszatekintő Istvándy Borműhelyt, a 2020-as év bortermelőjének választott Borbély Tamás „otthonát”, Borbély Borteraszt és a következő generációt képviselő Éliás Borbirtokot végiglátogatják.

Nem csak a murcié lesz a főszerep Füreden

Szeptember 30-án Balatonfüreden Murci Fesztivált rendeznek. A Gyukli Pince, a Zelna Borászat, valamint a Figula és a Feind pincészetek várják majd különböző programokkal a vendégeket. A füredi borászok, valamint balatonfőkajári társuk különböző programokkal és ajánlatokkal várja a vendégeket, A friss borok, murcik kóstolása mellett a Gyukliban Figura Melinda koncertje, ugrálóvár és csocsóverseny meg trakotorozás is lesz, a Feindben DJ és üzemlátogatás, a Figulában regisztrációhoz kötött borkóstoló, a Zelnában élőzene és dűlőtúra is lesz például.

Szent Mihály Nap Inotán

Várpalotán, az inotai faluházban és környékén Szent Mihály Napot szerveznek 30-án. Mint megtudtuk, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások, felvonulás is várja az érdeklődőket.

Örmény Nemzetiségi Nap

Örmény Nemzetiségi Napot rendeznek a független örmény köztársaság kikiáltása alkalmából szeptember 30-án, szombaton 17 órától a veszprémi Agórában.