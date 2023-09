Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 43 perce

95. születésnap: legfontosabb a hagyományok, az értékek őrzése

Elismerést érdemel, hogy a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület tagjai, ahogy mindig, most is azon dolgoznak, hogy megőrizzék a település értékeit, hagyományait, és ezt a fiataloknak is átadják, mondta egyebek mellett Kontrát Károly országgyűlési képviselő az egyesület 95. születésnapi ünnepségén, a helyi Szépkilátás bisztróban szombat este.

Szabó Péter új elnök, Ránky Emőke ügyvezető alelnök, Thury Attila régi elnök és Kontrát Károly országgyűlési képviselő a Balatonakarattyai Fürdőtelep Egyesület 95. születésnapján Fotó: Kovács Erika/Napló

– Szívből gratulálok a munkájukhoz, a következő 95 évhez is sok sikert és kitartást kívánok! – hangsúlyozta az országgyűlési képviselő. Kontrát Károly felidézte az egyesület 1928-ban történt megalakulását, melynek díszelnöke Karafiáth Jenő volt, és kiemelkedő tisztikarral is rendelkezett. Szabó Péter új elnök egyebek mellett arról beszélt, hogy a 95 év mindenképpen megérdemli az ünneplést. Aláhúzta, az új vezetés, illetve elnökség nagy örökséget kapott és visz tovább, elődeik mindent megtettek Balatonakarattya értékeinek, hagyományainak megőrzéséért. Fürdősné Endrődi Éva önkormányzati képviselő méltatta az egyesület munkáját, felidézte az emlékezetes eseményeket. Ránky Emőke ügyvezető alelnök emléklapot kapott az új vezetéstől, miszerint hálásak azért, hogy ápolta és megőrizte Balatonakarattya értékeit, illetve az egyesület éveken át jó kezekben volt. Ránky Péter helytörténész, az egyesület tagja vetítéses összefoglalót tartott az elmúlt 95 év kiemelkedőbb eseményeiről. Fotó: Kovács Erika/Napló Mint ismert, a mintegy háromszáz tagot számláló egyesület augusztusi közgyűlésen választották meg az új elnököt és Karádi Richárd alelnököt, illetve az elnökséget.

