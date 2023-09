A piacot működtető Vidéken ,,Bénázók" Egyesület vezetői elmondták, hogy ötletük azért illik a piachoz, mert ilyen módon szintén a környezetvédelmet szolgálják és helyiek segítenek helyieket. A használt könyvek között bárki kedvére válogathat, az egyesület egy korábbi akciójából maradtak meg. Ki-ki rálelhet köztük olyanra, amit szívesen forgat. Azokat, amelyeket már senki nem szeretne kiolvasni, a kézműveskedők vihetik haza, ajándékokat hajtogathatnak például lapjaikból.

A könyvespulttal kiegészülő szombati termelői és kézműves vásárban, a városközpontban lévő fedett piactéren próbának tekintik ennek az újdonságnak a bevezetését, ha beválik, továbbra is lesz rá igény, akkor majd vinni is lehet köteteket, és csereberévé válik a könyves kezdeményezés, a piacon át vezet majd több régi könyv útja új gazdájához. Egyelőre az látszik, hogy szívesen nézegetik a kirakott könyveket vevők, árusok, egy-egy cím, téma kapcsán szóba elegyednek, és ez is a piac lényegéhez tartozik, hogy megismerkednek a helyiek, hiszen a vásártér a találkozóhelyük. RZ Fotó: Rimányi Zita rz0916piacikönyves