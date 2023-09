Mikor hívható az 1830?

Olvasói kérdés: Jól értettem a tájékoztatásokból, hogy a háziorvosi ügyeleti rendszerhez tartozó egységes 1830-as hívószámot az ügyeleti időben, azaz hétköznapokon 16 és 8 óra, hétvégén és ünnepnapokon 8 és másnap 8 óra között lehet hívni?

Az OMSZ válasza: Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre az 1830-as telefonszámon. Az 1830 hétköznap 16 és 8 között, szombaton, vasárnap és ünnepnapon egész nap hívható.

Mi tartozik az ügyeletre?

Olvasói kérdés: Az ügyeleti rendszer átszervezése kapcsán az is változott, hogy mivel lehet a háziorvosi ügyelethez fordulni? Például mivel mentősök is részt vesznek az ellátásban, friss sebesülés miatti erős vérzéssel, végtagtöréssel is lehet ide fordulni? Volt egy olyan eset is nemrégiben, amiben egy férfinek jelezték, nem a háziorvosi ügyelethez kellett volna fordulnia a két hete fennálló hasmenéssel, akkor se, ha nem tudott a vendéglátós munkája miatt a háziorvosa rendelésén megjelenni.

Az OMSZ válasza: A háziorvosi ügyelet a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett ellátás. Mivel ugyanazok a mentésirányítóink veszik fel a hívásokat, akik a mentési területről érkező bejelentéseket is kezelik, így megvalósult az a régóta várt elvárás, miszerint egy kapun, egy csatornán keresztül érkeznek be a hívások a mentőszolgálathoz és ott dől el a bejelentés alapján, hogy milyen fokozatú ellátásra van igénye a betegnek, tanácsadástól a helikopter küldéséig, mentőtől az ügyeleti kocsi kiküldéséig.