A rendezvényen pezsgőket, finom ételeket kínált a szervező Arácsért Alapítvány, a Miniszterelnökség, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program és a Balaton Fejlesztési Tanács a Szent Benedek-iskola udvarán, melyen rész vett mások mellett Bóka István polgármester is.

– Remek a helyszín, a hangulat, magas minőséget képviselnek a pezsgők és az egyik helyi szálloda által kínált étel, mindez összehozza az embereket – hangsúlyozta Hári Lenke alpolgármester. Nem beszélve arról, hogy a rendezvénynek mennyire jótékony hatása van az idegenforgalomra, hiszen zsúfolásig megtelt az iskola udvara. Az ország távoli részéről is érkeztek a különleges eseményre.

– Az Arácsi Pezsgőünnepet hagyományteremtő céllal 2021-ben Kemendy László borász, pezsgész, a nevét viselő pezsgőműhely ügyvezetője és Fabacsovics Zoltán korábbi kuratóriumi elnök rendezte meg először, ezt Kovács Örs, a szervező alapítvány kuratóriu­mi elnöke mondta köszöntőjében. Kifejtette, a cél az volt, és ez ma is, hogy a szőlő és a bor városában, Balatonfüreden, illetve az arácsi részen a szüret, az újbor-ceremónia, a János-napi boráldás mellett legyen egy pezsgőünnep is. Ezzel is bővítve a balatoni szezonon kívüli, értékeket közvetítő rendezvények sorát.

Sipos Árpád, az alapítvány kuratóriumának tagja egyebek mellett üdvözölte, hogy helyi és környékbeli borászatok, pezsgőműhelyek jóvoltából kitűnő pezsgőket lehet megkóstolni.