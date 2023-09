A teljes hétvégét felölelő rendezvényt szervező Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye ezúttal is gondoskodik arról, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Az első, televízió által is közvetített szüretet 1964-ben rendezték meg, és azóta is megtartják azt a településen Badacsonyi Szüret néven. A programsorozat pénteken 19 órakor a Yesterday zenekar koncertjével kezdődik, majd 21 órától a Funky Doki zenekar lép színpadra.

Szeptember 9-én, szombaton 10 órától az Óperenciás Bábszínház interaktív, zenés mesejátéka, 11.30-tól Rosta Géza előadóművész gyermekműsora, 13 órától az Operett Musical Voices Társulat előadása szórakoztatja a nagyérdeműt. Közben megnyitja kapuit a légvár, a fanyűvő játékpark és arcfestés is várja a gyerekeket.

14.30-tól Hajdu Klára és Szakonyi Milán zenés műsora, 17 órától a Longstep zenekar koncertje következik, az ünnepélyes megnyitó 18.30-kor kezdődik Krisztin N. László polgármester köszöntőjével. 19 órakor a Nyírség Táncegyüttes műsora és táncháza, majd 21 órakor a Hello Kids zenekar koncertje szerepel a programban.

A hagyományos szüreti felvonulás vasárnap 10 órakor indul Badacsonytomajról Badacsonyba a lezárt 71-es számú főúton, 12.30-kor várható a szőlőharang megáldása, fogadása, és a szüreti sokadalom köszöntése Badacsonyban. Itt 13 órától szüreti gálaműsort láthatnak az érdeklődők néptáncegyüttesektől, majd 15.30-kor Cserpes Laura műsorával folytatódik a program, amely 17 órakor Zséda koncertjével zárul.