Bóka István, Balatonfüred polgármestere aláhúzta, az új komplexum segíti a városban a konferenciaturizmust, hozzájárul a fejlődéshez, a munkaerő megtartásához. A polgármester kiemelt célnak nevezte, hogy a vízpartot az emberek minél nagyobb területen tudják megközelíteni, ahogy ez történik a nemrég átadott Brázay közparkban is. Hozzátette, a négy évszakos üzemelés segíti a Balaton turisztikai idényének meghosszabbítását. A BalaPort hozzájárul a térség versenyképességének növeléséhez is, élhetőbbé, színesebbé teszi a várost. A beruházással a lakosság hangulatos sétánnyal is gazdagodik, mert a hotel területe nyitott lesz, a sétány és a parti rész egész évben bejárható. Reményét fejezte ki, hogy a magyar gazdaság fejlődéséhez a balatoni szálloda- és szolgáltatási szektor is nagymértékben hozzájárul.

A beruházást méltatta Vécsey Róbert, a megaprojekt operatív igazgatója és Fazakas György Ybl-díjas vezető építésztervező is. Szerintük a komplexum a város egyik éköve lesz.

Szepesi Richárd szállodafejlesztőként eddig nyolc zöldmezős turisztikai projektet épített meg csaknem 45 milliárd forint értékben. A tulajdonos és csapata ismert a Bambara Hotel és a Shiraz Hotel fejlesztéséről, üzemeltetéséről Magyarországon, valamint az utóbbi évek legnagyobb turisztikai fejlesztéseiről, mint a Minaro Hotel Tokaj és Rendezvényközpont, a BalaLand Hotel, a FamilyPark és Residence.