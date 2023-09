Csillag Zoltán polgármester adott tájékoztatást lapunknak arról, hogy a Bakonyszentkirályért emlékplakettet idén ketten vehették át. Egyikük Matyók Lászlóné, akit a helyiek Katiként, sokan Kati néniként ismernek. Húsz éven át dolgozott az óvodában. Lelkiismeretes, emberséges és türelmes – leginkább e három tulajdonság jellemző rá a helyiek szerint. Neki köszönhető sokak szerint, hogy biztonságban érezték magukat a kisgyerekek az óvodában, nem volt gond a beszoktatásuk, meg tudta nyugtatni őket, már csak a jelenlétével is, dadaként segítve az óvodapedagógusok munkáját. Sok gyermekkönnyet felszárított az évek alatt, nyugdíjazása alkalmából pedig a falubeliek közössége az említett elismerő címmel is köszöntötte.

Németh Lajos ugyancsak átvehette a helyi kitüntetést, őt szintén mindenki ismeri a településen. Mezőgazdászként dolgozott a faluban és jelenleg is a téesz jogutódjaként működő cégnél tevékenykedik. A hajmáspusztai horgászegyesület elnöke. Régóta segíti a sportéletet, többek közt társadalmi munkák szervezésével. Az elmúlt esztendők során az a közvélekedés alakult ki róla, hogy rá mindig lehet számítani, érdeme, hogy igazi közösségszervező, számos közéleti szerepet betöltött már, és mindig másokat is arra ösztönzött, hogy fogjanak össze a helyi közös ügyek érdekében. Példája többeket meggyőzött arról, hogy érdemes csatlakozni a helyi kezdeményezésekhez.

Katalin és Lajos – két csupaszív ember, mindegyiküknek hálás Bakonyszentkirály.