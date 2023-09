Németh Zsuzsanna polgármestert kértük meg a gombócszámlálásra, arra, mondja el, melyik fajtából mennyi készült idén a Bakonynánai Gombócfesztiválra a névadó ételből, és ha a gyors összegzés nem is volt pontos, az kiderült belőle, hogy ezúttal is több mint ezret formáltak, gömbölyítettek krumplis tésztából. A töpörtyűsből, a káposztásból kétszáz adag, a meggymártásosból száz, a húsosból háromszáz adag került a gasztrosátorba, ahol kínálták ezeket a fogásokat. S egy-egy adagba több gombóc kerülhetett, attól függően, melyik változatról volt szó. Érdemes volt sós és édes változatot is kóstolni, utóbbiak együttesen százötven kilónyit tettek ki. Kedvelt például a prézlis szilvalekváros és a túrós, az egyetlen, ami kissé tájidegen, azaz esetében változtattak a régóta megszokott ízesítésen, az a csokis töltelékű, de nagyon népszerű, ha pedig szeretik, miért ne újítanának ennyit.

Valler Erika volt a fesztivált a konyhai előkészületek során és a gasztrosátorban is önkéntesen segítők egyike Fotó: Rimányi Zita

Aki ellátogat akár egyszer is a nánaiak fesztiváljára, az biztosan megtudja, milyen finomságokat fogyaszthattak a krumplit változatosan felhasználva a falubeliek felmenői. Akinek még él a nagymamája a helybeli fiatalok közül, az hasonlóképp ismeri a faluhoz kötődő gombócváltozatokat. A sváb hagyományokat egyébként otthon is ápolják gombócfogyasztással a Bakonynánán lakók, manapság is rendre az asztalra kerülnek az egyszerűbb receptek házilag elkészítve, ezekkel nekik nincs annyi munka azért sem, mert gyakorlottak benne.

Arról szintén beszélt a településvezető, hogy ezen a nyáron a környéken több nagy rendezvényt szerveztek a szokásosnál, ezért ezúttal ősz elejére halasztották már nevessé vált fesztiváljukat és az első szeptemberi hétvégén szintén több vonzó programot tartottak a térségben, ezért kevesebb látogatóra, vendégre számítottak. Így viszont a falubeliek bensőségesebben tudtak együtt lenni, a gyerekeknek ezúttal lovaglási lehetőséget is biztosított az egyik helyi család. S szólt a színpadról a harmonikaszóval kísért ének, Schneider Fáni háromfodros, piros szoknyájának és a gavallérjának a történetéről.