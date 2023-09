A Szépművészeti Múzeumban megtartott eseménynek Novák Katalin volt a házigazdája, aki tavaly decemberben ellátogatott Porvára, ahol otthonra lelt egy korábban lakás nélkül maradt hatgyermekes család. A településnek, önkormányzatának ezt a segítő hozzáállását tartja példaértékűnek államfőnk, ezért a népesedési folyamatokkal foglalkozó nemzetközi találkozón bemutatta ezt az egyik kisfilm, amelyet a köztársasági elnöki hivatal készíttetett. Nemrégiben forgatták Porván, a Budapesti Demográfiai Csúcsra pedig meghívták Veinperlné Kovács Andrea porvai polgármestert és munkatársát, Weinper-Molnár Évát.

– Felemelő érzés volt olyan eseményen részt venni, otthonosan mozogni, ahol közjogi méltóságok voltak az előadók között és a hallgatóság soraiban is. Kanadától Afrikáig számos ország jeles képviselői jöttek el Budapestre egy olyan eseményre, ahol a mi kis községünkre is némi figyelem terelődött. Meggyőződésem, hogy a családvállalási kedvet támogató intézkedések, amelyeket hazánkban hoztak, fontosak, előremutatóak. Ezt tapasztaljuk mi is helyben. A demográfiai csúcson ezért az szintén felemelő érzés volt számunkra, hogy Bulgáriától Tanzániáig számos ország küldöttje, vezetője elismeréssel szólt az e téren tapasztalható magyar mintáról. Hosszú távú gondolkodásra van szükség a családpolitikában, tudja ezt a kormány, és mi is így igyekszünk tervezni saját kisebb közösségünkben, ahol javulnak az életünket meghatározó demográfiai mutatók. Apróbb támogatásoknak is van hatásuk. Ismereteink bővítése a demográfiai kutatásokkal kapcsolatosan – amire most alkalmunk nyílt – szintén azt erősítette meg bennünk, hogy van jövőnk – mondta el lapunknak Veinperlné Kovács Andrea.

Az V. Budapesti Demográfiai Csúcson Novák Katalin mellett előadást tartott Orbán Viktor kormányfő, a szakma több neves kutatója, politikusok. A porvai polgármester elmondta, hogy a rendezvény kapcsolatépítésre adott alkalmat, kíváncsi volt például falujuk képviselőire Szili Katalin miniszterelnöki tanácsadó és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, velük is beszélgethetett.