Az egyik, ha nem a legszebb és legértékesebb, egyben legtitokzatosabb emberi kapcsolat a barátság. De vajon is ez valójában? A tősgyökeres veszprémi szociológus, egyetemi tanár Albert Fruzsinától, a sokak által ismert Embert barátjáról című kötet társszerzőjétől talán ezt is megtudhatják, akik eljönnek a most vasárnap, szeptember 24-én 17 órától a veszprémi Papírkutyában tartandó, stílszerűen baráti hangvételű beszélgetésre.