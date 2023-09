Ez az újszerű megközelítés nem más, mint a közösségi tervezés, ami azt jelenti, hogy a park első számú majdani használóinak a véleményét kérték ki arról, mit is látnának szívesen. Megnyitóbeszédében Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, hogy a tavalyi nyár az igények felmérésének jegyében telt. A környéken lakók éltek is a részvétel lehetőségével, az eredmény pedig igencsak meggyőző. A szép, átgondolt kialakítású és tiszta park láttán nehéz elképzelni, hogy helyette itt egy kietlen aszfaltcsík fusson. Márpedig pár évtizede ilyen tervek is voltak, tudtuk meg Lamos Pétertől, a Veszprém 2030 Kft. ügyvezetőjétől. Még jó, hogy oly sok, hasonlóan hagymázas társával együtt ez az elképzelés is füstbe ment. Az ügyvezető a parkot érintő legfontosabb változások között említette a színpad és a nézőtér elforgatását, ami a parkot övező házakban élők egyik fő óhaja volt.