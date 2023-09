Összetartó az UAZ-GAZ közösség. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Homokbödögén második alkalommal megtartott autós találkozó, ahol huszonhetet lehetett megcsodálni ezekből a járművekből.

Károlyi László egy 1986-ban készült 452-es UAZ Buhanka busz boldog tulajdonosa és évek óta imádja ezeket a terepjárókat. A koronavírus-járvány előtt gondolt arra, hogy a Vas vármegyei iklódbördőcei találkozó mintájára Veszprém vármegyében is jó lenne összehozni azokat az embereket, akik hasonlóan nagy becsben tartják ezeket az UAZ-okat, így született meg az összejövetel ötlete. A főszervező azt mesélte, az ország minden részéből érkeztek résztvevők, akiknek szerették volna megmutatni a vidék szépségeit.

- Az UAZ minden fajtája felvonult, a régi, az új gyártású, a parancsnoki, a Buhanka, a GAZ-ból pedig a 69-esek képviseltették magukat – tájékoztatott a szervező. - Összesen huszonhét UAZ, illetve GAZ jármű gyűlt most össze. Berettyóújfaluból, Nagybajomból, Lentiből, Kiskunhalasról, Budapestről érkeztek a legtávolabbi résztvevők, a távolság miatt számukra már egy nulladik napot is tartottunk. Másnap reggel a teljes csapattal megnéztük a Kőris-hegyet, az Odvaskőt, a Kádár-kilátót, majd az ugodi erdőn keresztül tértünk vissza Homokbödögére. A cél az összetartozás érzésének erősítése, a baráti kapcsolatok ápolása és az eszmecsere volt, természetesen finom étellel is megvendégeltük az autótulajdonosokat és családtagjaikat - közel százan lehettünk -, mely egy gulyáságyúban készült. Délután műsort adott a helyi Sakál Vokál Baráti Kör, ami megalapozta az este hangulatát. Örülök, hogy ebben a rohanó világban, ha csak egy hétvégére is, de ennyi jó ember össze tudott jönni, akikben egy közös biztosan van: fanatikusan szeretik az UAZ-okat.

Fotó: Károlyi László

Károlyi László elmondta, a visszajelzések mind a résztvevők, mind a helyiek részéről nagyon pozitívak voltak, így tervezik a jövő évi folytatást, sőt szeretnének Homokbödögén egy egyesületet is alapítani. A szervezőtől megtudtuk, a találkozó egyik legrégebbi darabja egy 1960-as évek végén készült GAZ-69-es volt, mellyel a szántódi polgármester érkezett.