Tóth Bertalan elmondta, nyár óta romlott a helyzet, megélhetési válság van, az MSZP szerint viszont ki lehetne ebből a válságból lábalni. Rámutatott, az infláció rekordmértékű, a bérek és a nyugdíjak elinflálódtak, reálbércsökkenés következett be, ám az ország gazdasági vezetői egymásra mutogatnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy fontos lenne, hogy jöjjenek az uniós pénzek, mert számos beruházás újra- vagy elindulhatna. Az MSZP frakcióvezetője szerint a minimálbért akár 350 ezer forintra kell emelni. Ugyanakkor a nyugdíjasok helyzetét is rendezni kell, valamint helyre kell hozni mielőbb az oktatási rendszert is.

Hartmann Ferenc hangsúlyozta, együttműködésre van szükség, ezúttal a márkói dolomitbánya ügyében, ahová állítása szerint illegális szemét került. A hely közel van a karsztvízbázishoz, ezért a veszprémi ellenzék közösen kezdeményezte a hulladék elszállítását és azt, hogy az önkormányzat tegyen lépéseket az ügyben.

A nap második felében a politikusok fórumot tartottak az Agórában.