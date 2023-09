Ahogy évtizedek óta minden alkalommal, most is a Várpalotai Bányász Fúvószenekar zenés ébresztőjével indult a bányásznap a településen. A zenészek között ott volt az együttestől 73 esztendő után búcsúzó Meiszter József is, aki 1950. május 1-jén fújta együtt először a zenekarral, s most a bányásznapon, stílusosan a bányászhimnusszal búcsúzott az aktív zenéléstől a Szent Borbála téren.

A Rákóczi telepi bányász emlékhelynél tartották ugyanis reggel az első ünnepséget, ahol a bányászok védőszentjét ábrázoló faszobor előtt Buzási István, a Bányászhagyományok Ápolásáért Egyesület elnöke hangsúlyozta, mindig is erős lelki kapcsolat volt a bányászok között, hiszen a megerőltető szellemi és fizikai munka örökre összekovácsolta kollektívájukat.

Einreinhof Attila, a városrészben működő Rákóczi Telepi Baráti Kör elnöke elmondta, a szívügyüknek tekintett bányászhagyományok ápolása mellett kiemelten fontos a közösség és annak megtartó ereje is. A közös munka jó példája az egyre szépülő Szent Borbála tér, ami nemcsak bányász emlékhely, hanem mára népszerű közösségi pont is lett a városrészben.

Hargittai László (jobbra) a BDSZ legmagasabb kitüntetését, az elnöki elismerő oklevelet vehette át Kolláth János gazdasági vezetőtől

Fotó: Szabó Péter Dániel/Napló

Katona Csaba alpolgármester köszöntőjében kiemelte, Várpalota önkormányzata mindent megtesz a Jó Szerencsét Művelődési Központ felújítása érdekében. – Jelenleg a kiviteli tervek elkészítése történik, amelyek nemcsak a meglévő épület felújítását, hanem annak bővítését is tartalmazzák. Célunk az, hogy a kornak megfelelő, többfunkciós kulturális teret hozzunk létre a város lakóinak – mondta el Katona Csaba.

A Szent Borbála téri koszorúzás után a Thury-várban folytatódott a bányásznapi program. Kolláth János, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezetének (BDSZ) gazdasági vezetője köszöntőjében arról beszélt, hogy kevés szakma van, ami olyan jelentős hagyományokkal rendelkezik, mint a bányászat. A BDSZ tisztségviselője ezt követően a szervezet legmagasabb kitüntetését, az elnöki elismerő oklevelet adta át a várpalotai Hargittai Lászlónak, a helyi Bányász Nyugdíjas Klub leköszönő vezetőjének. Az ünnepség koszorúzással zárult a Thury-várban a balesetben elhunyt bányásztestvérek emléktáblájánál.