Az Egry József Emlékmúzeum a Múzeumok éjszakájához kapcsolódva új tárlattal lepte meg az érdeklődőket még júniusban, majd egy másikkal augusztusban. A Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola mutatkozott be, a gyerekek alkotásaiból készült időszaki kiállítás megnyitásával. Baranyai Zoltánnéval, a badacsonytomaji székhelyű, ám veszprémi iskolai bázissal is rendelkező Szín-Vonal AMI címzetes igazgatójával Szijártó János újságíró beszélgetett a helyszínen. Az igazgató több más mellett azt is elmondta, intézményük, állami feladatot ellátó magániskolaként 2005 óta évente mintegy félezer diák művészeti oktatását végzi, Veszprém, Zirc, Tapolca és Badacsonytomaj városokban és vonzáskörzetükben.