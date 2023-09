A felső tábla hónapok óta kint van, azt be is mutattuk olvasóinknak, az alsót viszont nemrég helyezték ki, és a rajta lévő ábra szerint komolyan is gondolják az engedély nélkül, tehát négy órán túl otthagyott kocsik elszállítását. Az új tábla azonban új kérdést is felvet. Nevezetesen azt: három nap alatt szállítják-e el az autókat, vagy pedig ennyi idő elteltével lehet a megadott számon érdeklődni a jármű holléte felől? Mert ez nem derül ki egészen pontosan, tehát még mindig nem igazán egyértelmű a helyzet.