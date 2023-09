Veszprém vármegyében két évvel ezelőtt járt utoljára az országos kezdeményezés, amelynek keretében Olaszfalu, Felsőörs és Veszprém mellett Várpalotán tartottak fórumot civil szervezeteknek. A rendezvényen a Miniszterelnökség szakemberei ismertették a szektort érintő információkat, majd a civil szervezetek képviselői is elmondhatták saját tapasztalataikat, észrevételeiket, valamint megoszthatták egymással jó gyakorlataikat, sikeres programjaikat. A beszélgetést Varga Endre, a Veszprém Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ vezetője moderálta.

Elhangzott, a civil központ feladatai között díjmentes szolgáltatások, vagyis szakmai támogatás, tanácsadás és képzések szerepelnek. A közösségépítés és értékteremtő tevékenység mellett folyamatosan növekszik a civil és nonprofit szervezeteknek nyújtott állami támogatás összege is. – Nagy örömünkre igen aktívak a meghívott szervezetek képviselői. Noha ezeket a beszélgetéseket viszonylag szűk körben rendezzük, ám a hatásuk jelentős. Ilyenkor ugyanis egy idő után mindig beindul az ötletelés, a problémák felvetésén olyan együttműködési javaslatokkal, jó gyakorlatokkal is szolgálnak az egyes civil szervezetek, ami minden résztvevő hasznára válik – mondta el kérdésünkre Óhegyi Tamás projektvezető, a Veszprém Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ munkatársa.

A fórum résztvevőit köszöntötte Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere is. – Kiemelt művészeti együtteseinket igyekszünk minden évben egy biztos összeggel támogatni, amit reményeink szerint a jövőben emelni is tudunk. Miután az önkormányzat lehetőségei anyagi téren végesek, ezért próbáljuk arra ösztökélni a civil szféra képviselőit, hogy induljanak minél több pályázaton, a városi támogatáson felül igyekezzenek más módon is forráshoz jutni – mondta el a polgármester.

A vár Thury termében tartott fórumon elhangzott: a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) évről évre pályázatok kiírásával segíti az egyesületek és az alapítványok működését, és programjaik megvalósítását. A NEA teljes keretösszege 2023-ban több mint 11 milliárd forint volt, 2024-ben pedig ez az összeg már közel 14 milliárdra növekszik. A bírálóbizottság elé az országból közel 13 ezer pályázat érkezett, amelyből 11 ezret juttattak különböző támogatási összegekhez.