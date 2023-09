A vendégek szamarat is etettek a séta során Fotó: Nagy Lajos

– Immár megszokottnak számít a Veszprémi Állatkertben, hogy ősszel megrendezzük a mozgássérültek napját – nyilatkozta lapunknak Török László igazgató az esemény előtt. – A programot közösen a mozgássérültekkel kezdtük el közel tíz éve, és hatalmas a sikere, hiszen már nemcsak Veszprémből és környékéről érkeznek vendégek, hanem tavaly például Szegedről is részt vettek rajta mozgáskorlátozottak. Török László elmondta, a nap során egyrészt csodálatos órákat tölthettek el a vendégek a Veszprémi Állatkertben, másrészt speciális vezetéssel várták az ideérkező mozgássérülteket, akik egy kicsit közelebbről megismerhették az állatkert mindennapi munkáját, lakóit, és bepillanthattak a kulisszák mögé is.

Az igazgató hozzátette, nagyon sokat tanulnak az állatkert dolgozói a kerekesszékes vendégektől, hiszen amikor órákon keresztül együtt vannak, el tudják mondani, hogy mire kell a jövőbeli fejlesztéseknél ügyelniük.

Török László elmondta, ez lehet egy rámpa, egy mozgássérült-wc vagy akár egy járdaszegély, amelynek átalakításával meg tudjuk könnyíteni az ő mindennapi életüket, akár az állatkerti látogatásukat.

– Az elmúlt 15 évben kiemelt szerepet kapott az akadálymentes fejlesztés az állatkertben – mondta érdeklődésünkre az intézményvezető. – Itt, a gulyadombi részen akadálymentesen lehet minden egyes állatházat, kifutót megközelíteni. Ugyanakkor a fejesvölgyi állatkerti rész már a domborzati viszonyai miatt sem akadálymentesíthető, de ettől függetlenül ezt a részt is meg fogjuk látogatni. Egy kis segítséggel ott is mindent meg lehet nézni – mondta el Török László. Mesterházy Zsolt, a Mozgássérültek Aktív Egyesületének irodavezetője is készségesen válaszolt kérdéseinkre.

– Minden évben közösen rendezzük meg ezt a nagyszerű napot az állatkerttel – fogalmazott. – Ez csak úgy működik, hogy az igazgató rendkívül nyitott a mozgássérültek, fogyatékkal élő emberek iránt. Mindig bemutatja nekünk az éppen aktuális fejlesztéseket, és betekintést nyerhetünk olyan helyekre is, ahova esetleg más nem mehet be – mondta el. Elárulta, korábban megnézhették az elefántok szálláshelyét, megetethették őket almával, és ez így volt az orrszarvúaknál is. Ez számukra nagyon nagy élmény volt.

– Már-már az egész állatkert akadálymentes, és a vezetés be tudja mutatni azokat a fejlesztéseket, amiket az akadálymentesítés és az egyenlő hozzáférés érdekében minden évben végeznek – mondta Mesterházy Zsolt, aki kiemelte, nagyon fontos az, hogy egy-egy intézménynek milyen a vezetése.