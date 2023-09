"Csütörtök este 22 óra 38 perckor a Zirc egy részét ellátó földkábelben történt meghibásodás. Ügyfeleink áramellátásának mielőbbi visszaállítására kollégáink több kapcsolást végeztek, így pénteken 0 óra 17 percre minden érintett háztartásban ismét biztosított volt a szolgálatás. A hiba javításán pénteken is dolgoznak szakembereink, ez idő alatt azonban az ügyfelek áramellátása továbbra is biztosított marad" – derült ki a szolgáltató lapunknak elküldött tájékoztatásából.

Mi az esélye annak, hogy ez újra előfordul, hosszabb időszakban, több órán át? – kérdeztük. A válasz szerint általánosságban elmondható, hogy hosszabb, rövidebb ideig tartó áramkimaradások bármikor megtörténhetnek. Okozhatja például kábelmeghibásodás, váratlan kábelsértés például földmunkálatok során, vagy fa rádőlés, akár vihar. Az E.ON minden ilyen esetben arra törekszik, hogy ügyfeleinél a lehető legrövidebb időn belül helyreálljon az áramszolgálatatás.

Összefüggésben lehet a csütörtöki áramszünet azzal, hogy aznap ivóvízhálózati munkákat készítettek elő Zircen, és amiatt csőtörés, vízszünet is volt a városban, több helyen, így egy kicsit több kényelmetlenség jött össze ezen a csütörtökön a városlakóknak. Az E.ON válasza szerint az áramszünetet okozó hiba javítása a péntek reggeli órákban kezdődött meg és a déli órákig nem merült fel olyan adat, amely szerint az áramkimaradás összefüggésbe hozható lenne az elkezdett ivóvízhálózati munkákkal.