A turizmus világnapját az ENSZ Turisztikai Világszervezete (UNWTO) azzal a céllal hozta létre, hogy ezen a napon a turisták és a szolgáltatók, a szektorban dolgozók együtt ünnepeljék a turizmust, felhívják a figyelmet kulturális és gazdasági értékeire. Az UNWTO 2023-ban szeptember 27-ét a Tourism&Green Investments témakörnek dedikálta, azaz annak aláhúzását tartja hangsúlyosnak, hogy a szakma fellendülése szempontjából is kívánatosak a bolygónk jólétét elősegítő megoldások. Erről és az elmúlt hónapok forgalmáról kérdeztünk szakmabelieket.

A bakonybéli Bakony Hotelben a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektévnek köszönhetően szálltak meg fellépők, de nem ez befolyásolta jelentősen a nyári idényt náluk, mely során húsz–harminc százalékos visszaesést éltek meg. Moórné Papp Andrea értékesítési vezető elmondta, hogy ez főként az időjárásnak, a pénztartalékolás jellemzővé válásának és annak tudható be, hogy a Covid után már szabadabban lehet külföldre utazni. Azt kedvező változásnak tartja, hogy többen hosszabb időszakokra érkeznek hozzájuk túrázás céljával, népszerűbb lett ez a kikapcsolódási forma, szintén a járvány hatására. Több a visszatérő vendégük, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy évről évre élvezzék Bakonybél természeti szépségeit. Már kevésbé érdeklik őket a szolgáltatások, a programok, inkább térképet kérnek a környék bejárásához, családosok is, kisgyerekekkel. A szakember tapasztalatai szerint a környezetvédelem terén szintén tudatosabbak, elvárják, hogy erre figyeljen a hely, ahol megszállnak. Olyanok is vannak már, akik ugyan autóval érkeznek, de azt itt leteszik azt és a tömegközlekedést használják, vagy többen jönnek együtt busszal.

– Szemléletváltás érezhető a turizmusban, már nem azt tartják kikapcsolódásnak az emberek, ha minden percüket programokkal lefoglalják, inkább ismerkednek egymással vendégeink, a teraszon kártyáznak, felfedezik a belföldi látnivalókat, azok felértékelődtek szemükben – jegyezte meg Moórné Papp Andrea.

Répás Tibor, a zirci Hotel Szarvaskút ügyvezetője hasonlóképp arról beszélt, hogy jó nyári szezont tudhatnak maguk mögött, ugyanakkor érezhetően nehezebb a vendégvonzás. Ugyancsak megemlítette ennek okaként, hogy augusztus óta a Szép-kártyát több helyen, boltokban is elfogadják. Az infláció hatása miatt szerinte általában rövidebb utazást vagy alacsonyabb kategóriájú szállást választanak, esetleg otthon maradnak az emberek.

Fotó: Hotel Szarvaskút

– Nincs okunk panaszra, mert az évekkel ezelőtt elkezdett fejlesztések eredményeit nyár elején tudtuk átadni, több új szobát, wellness-részleget, konferencia- és rendezvénytermet. Ez ellensúlyozta az említett külső hatásokat, és a hotel melletti vadfarm is vonzó. Évek óta nemcsak a pihenni, hanem túrázni vágyók sokan jönnek hozzánk, ha pedig nem megfelelő az idő a kiránduláshoz, akkor a wellness-szolgáltatásokat veszik igénybe. Egy-egy nagyobb EKF-rendezvény, a Zircikon és veszprémi programok alatt szálltak meg nálunk olyanok, akik azokra voltak kíváncsiak, egyébként jellemzően egész évben egyforma a foglalások aránya, mert minden évszakban másképp szép a környéken a természet, de nyáron jellemzően hosszabb időre, máskor általában két-három éjszakára érkeznek hozzánk vendégeink. A zöldszemléletet fontosnak tartó réteg érezhetően vastagodik, mi gazdasági okokból is megvalósítottunk ilyen fejlesztéseket – napelemeink vannak például –, és még tervezünk hasonlókat – sorolta Répás Tibor. A turizmus világnapja kapcsán elmondta: a mobilitás fokozódása, az, hogy könnyen elérhető több úticél, felkelti a vágyat, ugyanakkor rájönnek a turisták, hogy közelükben is vannak felfedeznivalók és év közben is érdemes pár napig kikapcsolódniuk. Gyakori, hogy a Hotel Szarvaskútban fogadnak olyan házaspárokat, akik gyermekeiket pár napra a nagyszülőkre bízzák, aztán jellemzően csemetéikkel együtt térnek újra vissza ebbe a szállóba.