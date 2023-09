A Bakonyerdő Zrt. kezelésében lévő útszakasz a nevezési javaslata szerint az úgynevezett Öreg-Bakonyt átszelő erdészeti feltáró út, amely összeköti a nyugati részt a Bakony szívével. Az útvonal sorompóval lezárt, ezért nincs rajta szabad autóforgalom, biztonságosan kerékpározható. Elején és végén aszfaltos a burkolata, de a többi szakasz is jól karbantartott, murvázott. Farkasgyepűn és Bakonybélen is magas színvonalú szállások és pihenőhelyek várják a természet szerelmeseit. Az útvonalba a kéktúra turistaútvonal is belecsatlakozik. Széles, biztonságosan használható út. Szinte érintetlen erdőségek határolják, nagy részben bükkösök, így a nyári nagy melegben is kellemes kerékpározni ezen a rendkívüli útszakaszon.

Szavazni október 1-ig lehet, a fényképek közül kiválasztva a bakonyi útvonalat, azt lájkolva. Nemrég holtversenyben az első volt. Nyerhet a Bakony!