Porga Gyula, Veszprém polgármestere elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa program akkor lesz igazán jó, ha a város a sajátjának érzi, ha mindenki úgy érzi, hogy része, alakítója, formálója ennek a programnak. – A címet eszközként fogtuk fel, nem célként, hiszen a városnak a célja az, hogy élhetőségben, életminőségben az európai élmezőnyhöz tartozzunk – mutatott rá, és hozzátette, az EKF és a Kattárs a nemzeti kultúrának is lehetőséget nyújt arra, hogy Európa felé közvetítse Veszprém és hazánk értékeit.

Loószné Dömötör Enikő, a Kattárs főszervezője, a Veszprémi Érsekség irodavezetője részletesen ismertette a programokat. Megtudtuk, a szervezés június elején indult, hívták a katolikus intézményeket, katolikus közösségeket, civil szerveződéseket, akik a katolikus egyházban bármilyen módon aktívan részt vesznek, és hívták a társintézményeket is. Azokat az intézményeket, amelyekkel együtt dolgoznak a hétköznapokban. Elmondta azt is, nem volt nehéz eldönteni, hogy hol legyen a rendezvény helyszíne, ám ez meghatározta a lehetőségeiket, ezért 27 sátorban szervezték meg a jelentkezett közösségeket. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Gál Ferenc Egyetem például egy sátorban fogja három napon keresztül a katolikus felsőoktatást aktívan és nagyon látványos módon megmutatni, de ugyanígy van a szerzetesek jelenlétével is. Lesz olyan sátruk, ahol hat szerzetesrend fogja megszólítani az arra járókat, és mesélnek majd hétköznapjaikról, küldetésükről, hivatásukról, megszentelt életükről. További részletek az esemény honlapján.