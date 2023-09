A mérnöktalálkozón kiállítás nyílt az ActiCity rendezvényteremben. Porga Gyula polgármester arról beszélt, a mai veszprémieknek nem csak elődeik eredményeinek megőrzése a feladata, hanem az is, hogy ezekhez maguk is mindig tegyenek hozzá. Ez a sürgető nyomás is ott volt a háttérben, amikor kialakultak a tervek, mi minden készül el az EKF-ciklusban. Egyikből sem lett megalomán beruházás, hanem olyan épületek, terek vagy sportpályák, amelyek már nagyon hiányoztak az adott területről. És mivel nemcsak az EKF program, de a Veszprémi Érsekség is hatalmas forráshoz jutott a várbeli átalakításokhoz, a kiállítás két részből áll; a tablók többsége EKF-fejlesztéseket mutat be, de érkezett egy válogatás az érsekség részéről is.

Szerdán a fejlesztésekhez kapcsolódóan szakmánként különböző szekciókban vitatják meg a felmerült érdekes megoldásokat, de lehetőség lesz helyszíni bejárásokra is veszprémi szakemberek vezetésével.