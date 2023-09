A konferencián a megjelenteket köszöntötte mások mellett Pásztélyi Zsolt, a Medicina 200 Járóbeteg Szakellátási Szövetség és Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke, fő szervezők, akik beszéltek az egészségügyet érintő feladatokról, nehézségekről is. A háromnapos tanácskozáson szó lesz egyebek mellett az ágazat legfőbb eredményeiről, a célokról, a magánellátásról is. A rendezvény alatt kiállítók mutatják be a témához kapcsolódó termékeiket, így például az egészségügyet érintő, legkorszerűbb informatikát, illetve fertőtlenítő, rehabilitáló, fájdalomcsillapító eszközeiket.