A Stefanovszky-házzal közös nyári-őszi eseménysorozatot második éve szervező Pintér Kornél, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet országos elnöke köszöntötte az olimpiai aranyérmes, háromszoros világbajnok, tizenegyszeres magyar bajnok kenus sportlegendát. Az egyesületi életútját 17 esztendősen a BSE-ben kezdő sportoló 10 év kemény munka után az 1980-as moszkvai olimpián állhatott a dobogó legfelső fokára, de ezt megelőzően már az 1977-es szófiai és az 1978-as belgrádi világbajnokságot is megnyerte párosban társával, ahogy később az 1981-es nottinghami vébét is.

1974 őszén olyan új típusú lapátot faragott magának, amelyre a vízen rá tudott támaszkodni a versenyző, kis delfin jelzés volt rajta. Ez a lapáttípus aztán 25 esztendőn keresztül nagyon népszerű volt, Kolonics György és Vajda Attila is ilyennel evezett.

A megalkuvást nem ismerő, a diktatúra párt- és sportvezetésének kegyeit sohasem kereső sportoló 1977-től 1984-ig szerepelt a magyar válogatottban, az aktív versenyzést a gyakorló párttitkárból lett szövetségi kapitány nyomására fejezte be. Nagyszerű sporteredményei ellenére sohasem érezte a megbecsülést, az elismerést.

1986-tól az MTK, 1989-től az Újpesti Dózsa és az UTE edzője lett – közben a Testnevelési Főiskolán kajak-kenu szakedzői oklevelet szerzett –, de olyan morális visszásságokkal szembesült, hogy 1992-től 2010-ig inkább egy budapesti középiskola testnevelő tanáraként dolgozott. Itt viszont olyan keveset keresett, hogy családja eltartása érdekében még árokásást és villanyszerelést is vállalt.

Nagyon büszke arra, hogy 2008-tól társszervezője volt az „Amiért a harang szól – Nándorfehérvár 1456” elnevezésű emlékprogramnak, amelynek ötletét Hunyadi Jánosnak a törökök feletti győzelmével végződött 1456. július 22-i nándorfehérvári diadal adta. A 2010-es kormányváltás után már a Honvédelmi Minisztérium is támogatta a kezdeményezést, amelynek központi ünnepsége ekkortól már a Hősök terén volt. Hitvallásának és nemzeti értékrendjének megfelelően nagyon fontosnak tartja életében az 1997-ben még Fekete Gyula író elnökletével életre hívott Százak Tanácsában való részvételét, ahová annak idején Schulek Ágoston ajánlásával került. Jelenleg a tekintélyes szervezet ügyvivő elnökeként is sokat dolgozik az összmagyarság ügyéért, jövőjéért.

Az esemény résztvevőinek rendkívüli élményben lehetett része, hiszen a kimagasló színvonalú és tartalmú előadás alatt kézről kézre járhatott Foltán László olimpiai aranyérme, akinek közelmúltbeli 70. születésnapja alkalmából Pintér Kornél átadta szervezete egyik legmagasabb kitüntetését, a Hűséggel a Hazához Érdemkeresztet is. A rendezvény alatt az érdeklődők megtekinthették a Stefanovszky-ház által lebonyolított másik program, a lovasi önismereti és képzőművészeti alkotófoglalkozások keretében készült műveket is.