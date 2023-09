Németh Sándor igazgató köszöntőjében elmondta, hogy a 38 első osztályoson kívül a felsőbb évfolyamokba is érkeztek új diákok, így már csaknem 150 tanulójuk van. Idén már két első osztály indul, az egyik a belvárosi telephelyen, a másik Padragkút városrészben. Az igazgató hozzátette, hogy a mostani tanévtől a Csodavárban az utolsó szabad tantermet is elfoglalták az osztályok, így jövőre a tanévnyitón újabb bejelentés várható, de hogy mi, az maradjon meglepetés. Köszönetet mondott a szülőknek a bizalomért, hogy hozzájuk íratták be gyermeküket.