A szervezők mellé állt többek között az Ajkarendekért Egyesület és a Bódéért Hagyományőrző Egyesület, hogy megvalósítsák a célt, a városrész közössége újra egymásra találjon, összejöjjenek a generációk, beszélgessenek, együttműködjenek az ott élők. A színes programokat eszerint, minden korosztály igényét figyelembe véve szervezték, ingyenesen, hogy mindenki részt vehessen. Aki ott volt, az megtalálhatta a számára legjobb időtöltést. A siker érdekében több egyesület, cég, magánszemély segített, például a Te Számítasz Egyesület vezetői is sokat tettek a gyerekek szórakoztatásáért. A remek nyári időben a gyerekek pecsétet gyűjtöttek lovaglással, biciklizéssel, ügyeskedtek a KRESZ-pályán, kézműveskedtek és gyakorolták az újraélesztést, hogy végül jutalomból játékokat kapjanak. Néhányan többször is végigmentek a feladatokon a jutalomért. Az érdeklődőket Dorner László alpolgármester köszöntötte, megnyitva a rendezvényt.

Az egészségügyi sátorban a Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium diákjai várták az érdeklődőket egészségügyi mérésekkel, tanácsadással, a Bakonyi Csillagászati Egyesület az égbolt titkaiba avatta be a kíváncsiskodókat, Gazdag Norbert és Kormos jóvoltából a gyerekek lovagolhattak. Nagy sikert aratott a Rendeki BMX-Cross Sport Egyesület tagjainak bemutatója, Farkas Mihály és Farkas Andrea a terepíjászatot mutatta be. De jó ötletnek bizonyult az állatsimogató, látványos volt a Dinamik Rock and Roll Klub Ajka és az Ajkai Aerobik SE növendékeinek tánca, Bóka Viktória énekelt, a Táltosok Társulata vásári komédiával érkezett, Rénes Imi pedig a mulatni vágyók örömére nem hagyta otthon a harmonikáját. A bolgárkertet és a teaházat a kertészet gondnoka, Kovács Tibor mutatta be teakóstolóval.

A délután eseményeit a táncosok bemutatói színesítették

Fotó: Györkös József

A kezdeményezés sikerét bizonyította, hogy késő este sem akartak hazamenni a résztvevők, de szorgalmasan segítettek a pakolásban is, így az első perctől az utolsóig jelentős összefogás jellemezte a programot. Annak folytatása lesz a szervezők szerint több adventi délután, hasonló szórakozást kínálva mindenkinek. A szervezéshez, lebonyolításhoz már most többen ajánlották fel önzetlen segítségüket.