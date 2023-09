Útlezárás, forgalomelterelés 1 órája

Hop-hop, két futam és egy zarándoklat most szombaton Zirc térségében

Két futam is érinti most szombaton Zirc térségét, így lassabban juthatnak el Győrből a Balatonra a hétvégi jót időt kihasználók és a jásdi egyházzenei találkozóra tartók. A 82-est a cseszneki szerpentinnél lezárják, elterelés lesz. Mindenképp érdemes erre készülniük a helybelieknek is, több kis falu lakóinak. Összefoglaljuk, mire kell számítani.

Üres lesz ez a kereszteződés szombaton nagyrészt az úgynevezett Gerendavágásnál, mert Csesznek nem lesz megközelíthető a 82-es főút felől Fotó: Rimányi Zita/Napló

A cseszneki szerpentinen tartják meg szeptember 9-én a Győr Rallyt, emiatt a Magyar Közút tájékoztatása szerint 7 és 19 óra között kétszer négy órára lezárják a 82-es főutat a Zirc-Kardosrét végét jelző táblától a bakonyszentkirályi elágazásig. Várhatóan dél körül, az autóverseny szünetében engedik csak át a járműveket. Így Csesznek nem lesz megközelíthető a 82-es főút felől, az úgynevezett Gerendavágáson keresztül, csak Bakonyszentkirály irányából, a terelőút pedig Bakonyszentkirályon, Bakonyoszlopon, Dudaron, Nagyesztergáron és Zircen át vezet. Ezt az útvonalat érinti részben, Dudar és Zirc között egy másik szombati futam. A Bakony Trophy veteránautói Várpalotáról Veszprémbe mennek. Megállnak a csetényi kastélynál várhatóan 10 óra és 11.30 között és Zircen a tervek szerint 11.30 és 12 óra között, a Bedeco mellett különpróbát hajtanak végre. Utána Bakonybélbe indulnak, onnan Hárskút felé. A mezőny nem konvojban halad az úton, mert egyesével, percenként indítják az autókat. Egészen kuriózumnak számító járművek is feltűnnek, például egy 1933-ban készült. Arra nem kaptunk választ a közútkezelőtől, milyen gyakran fordul elő, hogy ilyen fontos főútnak, mint a 82-es egy jelentős szakaszán ennyi időre engedélyezik a lezárást. Mert most emiatt lehet, hogy dugóba kerülve araszolhatnak a Balatonra tartók a hőségben. Az biztos, hogy a szokásosnál sokkal több autó átmegy több kisebb falun, érdemes az ott lakóknak erre számítaniuk, elővigyázatosnak lenniük. Erre az önkormányzatok szórólapon hívták fel a figyelmüket. Csak Kardosrét városrész lesz nyugodtabb ezen a szombaton, Zirc központja nem, pedig a helyiek egyre megterhelőbbnek érzik a települést átszelő főút forgalmát. Itt lesz a rali miatti lezárás egyik végpontja, a Zirc-Kardosrét végét jelző táblánál

Fotó: Rimányi Zita/Napló Még azt érdemes tudni, hogy háromnapos programot tartanak a hétvégén Jásdon. Az egyházzenei és kórustalálkozó keretében szombaton passiót megjelenítő vasszobrokból nyílik kiállítás és két koncert lesz, amire szintén érkezhetnek autón vendégek, Zirc felől például, ugyancsak Nagyesztergáron és Dudaron át, de ezen a napon Jásdon szerencsére csak gyalogos zarándokokra számítanak, akik jórészt földutakon érkeznek Bodajk és Csatka felől.

