A Balaton-imádók számára az igazi balatoni szezon már jó ideje szeptemberben kezdődik, a szellős strandok és utcák, az indián nyárral vegyülő szüret utáni ráérős ebédek, vacsorák és borkóstolók idején, amikor a vendég mellett a vendéglátónak is jobban jut ideje a szó szoros értelemben vendéget látni. Nem véletlenül ilyenkor zajlanak a Gasztrohegy hétvégéi. Az új „évadot” most másodszorra fejelik meg egy szeptemberi tapashétvégével, hogy megmutassák, a mediterrán életérzésért nem kell Badacsonynál messzebbre utazni.

– Augusztus 20-a után kezdődik számunkra az év talán legizgalmasabb időszaka, ami teret ad a különlegesebb programoknak. Amikor végre van idő kitalálni az eseményeket, a séfeknek az ételeket, a vendégek pedig élvezhetik az igazi, kompromisszummentes nyaralást. Ősszel a szüret, az újborok, a táj színei hoznak mindig valami újat, télen pedig egy nagy séta után beülni egy vendéglő melegébe, ez az igazi kizökkenés a hétköznapokból. A szeptemberi tapasozás után jönnek a vadak, lesz világkonyha-hétvégénk, de a strandos klasszikusokat is kicsit kipofozzuk, tányérra rakjuk majd. Decemberben pedig az időben is utazunk, megnézzük, mit főzhettek a badacsonyi nagyik régen, vagy mi lehetett Kisfaludy tányérján – mondta tájékoztatójában Budavári Dóra kommunikációs vezető.

– Máig nincs máshol ilyen előkóstolás és közösségi műhelymunka. Nagyon szeretünk ezáltal is készülni a Gasztrohegy- hétvégékre, hiszen a vendég is jobban érzi magát a vendéglátók kedvenc programján. Az utóbbi időben úgy érzékelem, az emberek amúgy is jobban keresik a nem marketingvezérelt rendezvényeket, ahol inkább a közös értékteremtés a motiváció – fejtette ki Kardos Gábor ötletgazda.

A Gasztrohegy-hétvégékre a tapasos hétvégén kívül gasztrobérlet váltható, mely négy kóstolót tartalmaz italkísérettel négy választott fő helyszínen. A rendezvénysorozat első eseménye szeptember 30-án és október 1-jén lesz, az utolsó április 20-21-én.