Sok rászoruló család így oldja meg öltözködését, de bárki más is vihet holmikat ilyenkor innen, mert ez így praktikus, hasznos, környezetvédő.

Egy nagyobb nappali megtelt volna plafonig a zsákokkal, annyi holmi összejött – ezt láttuk, azt pedig megtudtuk, hogy rengeteg azonnal új gazdára talált.

– Még más városokból is hoztak hozzánk holmikat a ruhagyűjtésre, helybeliek szintén. Azt egy kicsit sajnáljuk, hogy páran még mindig használhatatlan, teljesen szétszakadt dolgokat idehordanak, pedig egy sarokra tőlünk a konténer, amibe ezeket lehet tenni. Persze nagyon hálásak vagyunk, mert vannak, akik méret szerint külön téve dobozolják nekünk a gyerekruhákat. Ezért szervezzünk meg rendre szeptember előtt szokásos akciónkat, mert ilyenkor a szülők jellemzően átnézik otthon, mit nőttek ki csemetéik, mire van szükségük. Jól jön a cserebere lehetősége ilyenkor, több család másképp nem is tudná megoldani a gyerekek felöltöztetését vagy felnőtt családtagok fáznának ősszel, télen megfelelő öltözet hiányában. Ezért jó érzés, hogy az elmúlt napokban előfordult: amint érkezett pár szatyornyi holmi például kis méretű felsőkkel, nadrágokkal, kabátokkal, azon melegében érdeklődött egy édesanya és lányának épp jók voltak, amiket kaptunk. Örömmel továbbadtuk. Ezúttal törölközőket, ágyneműket is többen hoztak, vittek is. Hangsúlyozom: azok is vihetnek tőlünk, akik hozni is tudnak. Mindenkit bíztatok, az elkövetkezőkben éljen nálunk ezzel a lehetőséggel, adja tovább, ami már neki nem kell, de ha itt talál magának valót és ezért nem kell újat vennie, azzal is támogatja közös ügyünket, a környezetvédelmet. Ha nem kerül a szemétbe egyre több ruha, az mindenkinek előnyös – sorolta Nagyné Fáró Katalin, a Zirci Járás Szociális Szolgáltató Központ igazgatója és megtudtuk tőle, hogy nem szemét lesz abból sem, ami kéthetes gyűjtésük, jótékonysági munkájuk során megmaradt. Feldolgozásra elszállítják és az így kapott pénz is az intézmény gondozottjait segíti. Legközelebb a télikabátok közös ruhásfogasát szervezik meg a Segítők Háza Előtt, amint az időjárás kezd hidegre fordulni.