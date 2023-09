A közelmúltban tartotta hetedik konferenciáját a Mészáros Alapítvány Balatonalmádiban, ott került szóba, hogy az üzletember több más alapítvánnyal is segíti a jó tanulmányi eredményt elérő diákokat, illetve a lokálpatrióta fiatalokat. Mindezt Sisa András, a Mészáros Alapítvány kurátora részletezte. Felidézte, 2016-ban döntött Mészáros Lőrinc úgy, hogy magánalapítványt hoz létre azzal a céllal, hogy támogassa a felsőoktatásban tanuló diákokat. Az alapítvány működési területe hat településre terjed ki a Váli-völgyben: Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Vértesacsa, Kajászó és Vál területére. Az ösztöndíj-támogatást egyszerűen lehet igénybe venni, feltétel, hogy az illető az említett települések egyikén éljen, illetve vegyen részt az alapítvány által minden évben megszervezett konferencián, és álljon fenn ezen időszak alatt a felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya. Mindemellett a tanulmányokról való tájékoztatás kapcsán egy dolgozatot kellett beadniuk a pályázóknak. Így kapták meg a diákok a havi 50 ezer forint támogatást, mely tíz tanulmányi félévre vonatkozott. Később az oktatást, illetve a társadalmat érintő, egyre erősödő digitalizáció miatt úgy gondolta a kuratórium, hogy a beadandó dolgozat helyett adott szakterületről egy videós bemutatót kell elkészíteniük, illetve benyújtaniuk a diákoknak. Ezzel ugyanis még jobban meg lehet ismerni adott diák tudását, személyiségét, előadókészségét.

A konferenciát azzal a céllal hozták létre, hogy arra olyan országosan ismert előadókat, személyiségeket hívjanak meg, akikkel ritkán vagy egyáltalán nem tudnak találkozni a diákok. Ezek az előadók, fókuszba helyezve az aktuális témákat, nagyon jelentős többlettudást adnak a fiataloknak. Sisa András kiemelte, a hallgatóknak a konferencián lehetőségük adódik előadások megtartására is, ugyanis a prezentációk alapján a kuratórium kiválaszt kilenc fiatalt, aki az említett konferencián tart előadást. Közülük a három legjobbat a konferencia végén díjazzák is. Néhány éve bevezették a kerekasztal-beszélgetéseket, melyek több aspektusból mutatják be a témákat a fiataloknak. Ezeken aktuálpolitikai, gazdasági területek, illetve a világot és a jövőkutatást érintő problémakörök kerülnek középpontba.

Tavaly olyan döntés született, mellyel 75 ezer forintra emelték az ösztöndíj havi összegét. Ha valaki 4,8 fölötti átlagot ér elt, akkor 100 ezer forintot kapott minden hónapban. A közelmúltban tartott konferencián újabb döntést hoztak, eszerint az alapösszeg 100 ezer forint, mely a négyes szintű tanulmányi eredményig tart. Aki 4–4,5 közötti tanulmányi eredményt ér el, 125 ezer forint támogatást kap majd havonta, aki efölött teljesít, 150 ezer forintra számíthat. Kezdetben nagyságrendileg 130 pályázó diák volt, ma már 200 körüli az éves támogatotti létszám.

Sisa András felidézte, 2017-ben szintén a már említett magánalapítással és az említett területre jött létre a Vál-völgyi Fiatalokért Alapítvány, mely az általános iskolai felső tagozatos jó tanulókat támogatja. Ez az alapítvány visszatérő módon és időszakosan támogatja azt, hogy a házaspárok vagy élettársak lakáshoz jussanak, vagy lakóhelyüket felújíthassák. A felújításra szoruló lakást másfél millió forinttal, használt lakás vásárlását négymillió forinttal, új megvételét ötmillió forinttal támogatta az alapítvány. Mindez azt hozta magával, hogy benépesültek a falvakban álló üres házak, a rossz állapotban lévőket pedig felújítottak.

A tanulmányi pályázati lehetőségeket közben a középiskolásokra is kiterjesztették. A jól tanuló általános iskolások havi 20 ezer, a középiskolások 30 ezer forint ösztöndíjat kapnak havonta. Idén bevezették, hogy támogatják a megyei és országos tanulmányi versenyeken első három helyezést elérő diákokat, illetve a felkészítő tanárokat is. Ezek a fiatalok könyvutalványt, illetve sportszerekre fordítható utalványokat kapnak, a pedagógusok pedig pénzbeni támogatást.

Kidolgozás alatt áll a pedagógusok lakhatását, illetve albérletét érintő támogatás is. – Cél, hogy a diákok körében a jó tanulmányi eredmény legyen a menő, illetve az, hogy a fiatalok itt, ebben a térségben éljenek, telepedjenek le, ide kötődjenek. Mindezzel erősödnek a helyi közösségek. Cél az is, hogy a helyi cégek, vállalatok magasan képzett szakembereket alkalmazzanak – hangsúlyozta Sisa András.