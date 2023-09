Ha Pozsgai Imrének mégsem lett volna igaza és a hála politikai kategória lenne, és a kedves horvátok nem szenvednének szelektív memóriazavarban abban a tárgykörben, hogy Jugoszlávia szétverésével ők jártak a legjobban, és ebben nekünk is volt némi szerepünk. Ha a legkevésbé sem kedves ukránok esetleg legyőznék magukat, már ami a rögzült mentalitásukat illeti. Ha a szereplők mindegyikének, beleértve ebbe a hazai szereplőket is, nem az extraprofit lenne az istenük, miközben folyamatosan nyavalyognak a tetejébe. Ha esetleg úgy alakulna, hogy januártól nem lenne minden egyes liter üzemanyagon kétszáz forintnyi adóteher. Ha Európa nem lövöldözné magát vádlin és ezt nem kényszerítené ránk is. Nos, akkor talán tényleg sikerülne leszorítani egy számjegyűre az inflációt. És nem kapnák dührohamot tankoláskor.