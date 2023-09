Sajnos többen vannak olyanok, akiknek semmi nem jó, mindig mindenre panaszkodnak. Ha esik, az a baj, ha meleg van, akkor meg az a probléma, jegyzi meg egy pozitív gondolkodású ismerősöm. Arról is beszél, hogy sokan szóvá teszik a nyári hangoskodást, a szomszédságukban lévő kitörő nevetést, hangosabb zenét és bulizást. Nem tudja mire vélni, vajon egyeseket miért zavar a pezsgés és mások jókedve. Ő bezzeg örül a nyárnak, az esőnek, a szélnek és a napsütésnek is, nem beszélve mások jókedvéről, ami neki is pozitív energiát ad. Szerinte ha pozitívan és megértően állunk az élet dolgaihoz, elfogadjuk a változásokat, és nem bosszankodunk mindenért, az jótékonyan érinti az ember lelkét, boldogsággal tölti el, mert az élet szép.