Két napig dorbézoltak az elemek, majd olyan magabiztosan tért vissza a nyár, mintha világéletében ezt csinálta volna. Holott viszonylag új keletű dolog ez, mármint hogy a szeptember az új május és az október az új április. A magam részéről sokat várok a novembertől is, végtére a március régebben tavaszi hónapnak számított, nem is beszélve idusának környékéről, ami oly sokszor rántott magával történelmi fordulópontokat is. Mindezt lassan megszokjuk, már amennyiben nem akarunk örökké a múltba révedni, amikor például annyi volt a málna a hazában, mint Tiszában a hal. A málna mostanság olyan, mint a kacsa, Lengyelországba készül, mi meg elkezdhetünk kísérletezni különféle mediterrán növényekkel. Mindeközben a mezei poloska mellé becsatlakozik a tigrisszúnyog, de él a remény, hogy a lódarázs kinyiffantja majd a skorpiókat.