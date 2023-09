Ezeken a hasábokon is sokan és sokszor értekeztünk a közlekedés állapotáról. A mélységeket bárki megtapasztalhatja, elég csak beülni egy átlagos autóba, egy átlagos napon és elindulni Veszprémből Nagyvázsonyba. Ha hiszik, ha nem, azonnal lesz egy autós, akit zavarni fog, hogy a megengedett maximum 90 kilométer per óra helyett miért ,,csak" 88-cal megyünk. Az embernek látszó alak akcióba lép, és záróvonalon, hat autót megelőzve, az utolsó pillanatban tér vissza a sávjába, kis híján megölve többeket. Ez havonta egyszer is sok(k) lenne, de a dráma az, hogy mindennapos. Ám, amíg az úgynevezett celebek a közösségi oldalukon közvetítik a menősködést és röhögve kifizetik a számukra vicces 100 ezer forintos büntetést, semmi sem fog változni. Amíg nem hoznak az illetékesek keményebb törvényeket a gyorshajtók, ittasan és drogosan vezetők ellen, addig marad az ima.