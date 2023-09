Egy éve, amikor a mostani zárórendezvényen is jelen lévő országgyűlési képviselő, Ovádi Péter itt járt, megragadta a lelkesedés, mellyel a tervbe belevágtak. – Herend az elmúlt években országban is egyedülálló fejlesztési pályát futott be, köszönhetően az önkormányzatnak, az erős civil szervezetnek, a közös pályázatnak, illetve a támogatónak, kivitelezőknek – mondta el, hozzátéve, a beruházás a családok szabadidős központja lehet a jövőben, a megvalósult fejlesztések a közösség erejét erősítik, Herend ebben példamutató.

Az eseményen megjelent Polgárdy Imre, a vármegyei közgyűlés elnöke, aki elmondta, a horgászatot, az ember ősi tevékenységét közel 130 ezer hektár természetes vízterületen űzik hazánkban. – Az ágazat reneszánszát éli – mutatott rá –, a vízi és aktív turizmus része, a lakosság három százaléka horgászik. Kiemelten fontosnak nevezte a minőségi horgásztatási, horgászturisztikai szolgáltatások megteremtését, melyre a kormány jelentős forrásokat mozgósított. A pályázattal a herendiek ezt a lehetőséget megcélozva közel 250 millió forintos támogatást nyertek. – Herenden ma már igényes körülmények fogadják a horgászokat és az ide érkezőket – mondta Polgárdy.

Jánszky Lajos László polgármester az infrastruktúra-fejlesztést emelte ki, csodálatos beruházásnak nevezve, ami elkészült ezen a területen. Megköszönte Ovádi Péter és Polgárdy Imre, az egyesület, az önkormányzat segítségét, mely élő példa arra, hogy a hasonló összefogásokból hasonló csodák lesznek.

A Herendi Horgász Egyesület elnöke, Kaizer László emlékeztetett, amikor az országgyűlési képviselővel körbejárták a területet, Ovádi úgy mondta, a pályázati pénz jó helyre kerül. – Most már látjuk, így volt. Egyesületünk 160 tagot számlál, több mint ötven gyermekhorgász váltott éves jegyet, így jelentős létszámról beszélhetünk, aki igénybe veszi területeinket, a beruházás indokolt volt.

Az elnök ugyancsak köszönetet mondott azoknak, akik a projektben részt vettek, azt támogatták.

A beszédek után Polgárdy Imre, Ovádi Péter, Jánszky Lajos László és Kaizer László a nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadta a horgászegyesület megújult területét.