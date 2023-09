Weisz Elvira polgármester a Naplónak elmondta, a szüreti felvonulás immár hagyománnyá vált Szentgálon. Hozzátette, ugyan ma már nincs szőlő a településen, ám annak idején minden gazdának volt ültetvénye a Balaton-parton, és egy környékbeli, úgynevezett borhordó úton mentek le a tóhoz. Beszélt arról is, hogy immár több mint egy évtizede a Herceggyöpi Lovas Egyesület ötlete volt ez a felvonulás, ami évről évre kinőtte magát, rengeteg lovas és traktoros érkezik a környező településekről. Mint fogalmazott, nagy öröm, hogy ezért nemcsak a szentgáli, hanem a környező települések közössége is magáénak érzi az eseményt, akik minden évben jönnek Bándról, Nagyvázsonyból, Nemesvámosról, Úrkútról, Márkóról.

A szüreti felvonulást idén is néptánccal nyitották meg, majd a menet elindult a megszokott útvonalon, melybe több állomás is be volt iktatva. Megálltak szombaton is, és a helyieket néptánccal szórakoztatták. Mindenhol borral, pogácsával, süteményekkel kínálták a lakókat, amit ők is viszonoztak a szokások szerint. Közös vacsorára is sor került, szólt a zene, a népi játéktéren pedig a gyerekek sem unatkoztak.