A 13 éves Tósokberéndért Egyesület elnöke Geri Gyula, aki a tagokkal együtt önerőből, jelentős összefogással valósította meg az eseményt, kizárólag tósoki és oda kötődő támogatókkal, fellépőkkel. Szinte mindegyikük ellenszolgáltatás nélkül vállalta a gyerekek szórakoztatását. Dorner László alpolgármester és Rieder András önkormányzati képviselő köszöntötte a résztvevőket. Mint elmondták, a területen több évtized szünet után hamarosan újra lesz óvoda, a katolikus intézmény átadás előtt áll. Nem kell sokat várni a kerékpárút elkészültére sem.

Fejes Zsuzsanna okos kutyái elismerést váltottak ki a résztvevőkből Fotó: Györkös József

Ezen a délutánon minden a gyerekekről szólt, rengeteg ingyenes játék és program várta őket, tele is volt a tér velük egész estig, de a szülők szintén jól érezték magukat. Az egyesület tagjai közül hozzávetőlegesen negyvenen szervezték és bonyolították le az eseményt, 14-en családtagjaikkal ezer palacsintás sütöttek és megvendégeltek mindenkit. Kertész Krisztián, az egyesület egyik tagja érdekes állatokat mutatott be a különféle galamb ritkaságoktól a baromfikon át a nyulakig. Hegyi Szabolcs a lovaglásért felelt, Fejes Zsuzsanna okos kutyáit mutatta be, Kasza László íjászkodásra tanított mindenkit. Nagy Noémi az élménytáncot népszerűsítette, nagy sikert aratott a cukorágyú és mindemellett volt sportág bemutató, légvár, lovagi vár, csocsó, interaktív óriás társás játék, biliárdfoci, rodeó bika, darts, hogy a gyerekek számára még emlékezetesebbé tegyék a nyárbúcsúztatót.