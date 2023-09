Igaz Sándor, az iskola igazgatója beszédében úgy fogalmazott, hogy ez a tanév valószínűleg egy olyan időszak előkészítője lesz, amely rengeteg változást hoz a közoktatás mindennapjaiba. - Előkészületben van az új Közoktatási Rendszer, melyet a törvényhozók a nyáron már elfogadtak és januártól lép érvénybe. Ennek kapcsán és az új életpálya törvény ránk is irányadó részei miatt ebben az évben sok dokumentumot, tantervet és struktúrát érintő változást kell előkészítenünk. A legfontosabb azonban, hogy itt vagyunk mi, 117 nebuló és a teljes tanári kar. Örvendetes események történtek a nyáron iskolánkban. Köszönettel tartozunk a nyári napközis tábor szervezőinek, kollégáimnak a tartalmas egy hétért, melynek programját összeállították és lebonyolították. A nyáron kifestettük az egész iskolát. Köszönöm a szülők munkáját, akik a festés utáni takarításban aktívan részt vettek. Büszkén jelenthetem, hogy mától minden tanteremben van interaktív tábla, mivel augusztusban a Soproni Eötvös Gimnázium három ilyen gépezetet adott nekünk. Köszönet és hála Gottschling Gábor igazgatónak, valamint a Zalahaláp-Sáska Községek Tűzoltó Egyesületének, hogy a szállításhoz rendelkezésre bocsátották a mikrobuszt. A tankönyveink rendben megérkeztek. Volt nyolcadikos tanulóink valamennyien sikeresen felvételt nyertek a maguk választotta iskolákba. Mi kellhet még egy jó tanévkezdéshez? – tette fel a kérdést az igazgató és a távolabbi múltra is emlékezett. Beszélt arról, hogy 1988-ban került Zalahalápra, az általános iskolába. Akkoriban, mint lelkes ifjúra nagy hatással voltak rá idősebb és kevésbé idősebb kollégái, akik közül az egyik kedves tanító az akkor modernnek és forradalmian újnak számító, Zsolnai József által kidolgozott módszert, a Nyelvi Irodalmi Kommunikációs programot ismertette meg vele. - Nem tagadom, nagy hatással volt rám és későbbi pályámra. E kivételesen lelkes ifjú tanító itt van köztünk, Takács Zoltánné Emőkét a Győri Tanítóképző Intézet éppen 50 esztendeje nyilvánította általános iskolai tanítóvá és a gyakorlati foglalkozások speciálkollégiumi oktatójává. Attól a nyártól nyugdíjazásáig első és egyetlen munkahelye a zalahalápi Általános Iskola volt.

A tanulást soha nem adta fel, hiszen előbb a NYIK program avatott használójává képezte magát, majd kosárfonó végzettséget szerzett, mellyel a település egyik legemlékezetesebb téli felnőtt szakkörét vezette évtizednyi hosszan. Ezen túlmenően is állandó továbbképzéseken vett részt. A feladatokat nem csak megkapta, maga kutatta fel azokat, hogy kiteljesíthesse munkásságát a gyermekek érdekében. Előbb munkaközösségvezető lett az alsó tagozaton, majd igazgatóhelyettesi megbízást kapott. Ekkor sem hagyta abba a tanulást, hiszen mikor iskolánk igazgatójává nevezte ki az akkori fenntartó, a települési önkormányzat, ismét iskolapadba ült újabb diplomát szerzett: Közoktatási vezető szakvizsgát tett. Tanulásban példaadó volt. Visszatérő tanítványai mindig meleg szeretettel elevenítették fel a vele kapcsolatos élményeiket. A közéletből is kivette részét mikor települési önkormányzati képviselővé választották. Tanítósága lámpás volt Zalahaláp életében, amely utat mutat másoknak, melegével szeretetet áraszt, fényével haza segíti az eltévedtet - méltatta Igaz Sándor korábbi tanítóját és átadta Takács Zoltánné részére az Arany diplomát. Szólt továbbá az első osztályos és a felsőbb éves diákokhoz, a szülőkhöz is.